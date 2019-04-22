Беннето – о выходе в финал Кубка Федерации: речь шла не только о теннисе

Капитан сборной Франции в Кубке Федерации Жюльен Беннето прокомментировал выход своих подопечных в финал командных соревнований. Со счётом 3-2 французы обыграли команду Румынии.



«Каждый матч был невероятным. В первых играх болельщики и вовсе увидели теннис мирового класса. Выступление Пармантье? Знал, что Полина сможет это сделать (33-летняя француженка обыграла Ирину Бегу. – Прим. «Чемпионата»). Я очень рад за неё, она это заслужила. В решающих матчах речь шла не только о теннисе, это были особенные моменты.



После неуверенного начала девушки нашли в себе силы, выбрали грамотную тактику. Они круто сражались, было видно, что им тяжело. Я очень горжусь каждой из них.

Финал? Это будет серьёзнейшее испытание, но он в конце года. Теперь мы можем провести спокойную ночь», – цитирует Беннето официальный сайт Кубка Федерации.



В финальном матче турнира француженки сыграют с представительницами Австралии.