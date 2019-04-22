Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кукушкин уступил Берреттини на старте соревнований в Будапеште

Кукушкин уступил Берреттини на старте соревнований в Будапеште
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй раунд соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он уступил представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Кукушкина 1 двойная ошибка и 3 брейка. Победитель встречи отметился 11 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 5 брейк-пойнтами из 10.

Следующим соперником Берреттини станет победитель пары Бернард Томич (Австралия) – Аляж Бедене (Словения).

Действующим победителем турнира в Будапеште является соотечественник Берреттини Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Австралии Джона Миллмана – 7:5, 6:4.

22 апреля 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3
           
     
     
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент