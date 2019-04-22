Кукушкин уступил Берреттини на старте соревнований в Будапеште

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй раунд соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он уступил представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 4:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Кукушкина 1 двойная ошибка и 3 брейка. Победитель встречи отметился 11 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 5 брейк-пойнтами из 10.



Следующим соперником Берреттини станет победитель пары Бернард Томич (Австралия) – Аляж Бедене (Словения).



Действующим победителем турнира в Будапеште является соотечественник Берреттини Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Австралии Джона Миллмана – 7:5, 6:4.