Чеккинато не сможет защитить титул в Будапеште, его заменил Бахингер

Итальянец Марко Чеккинато отказался от участия в турнире в Будапеште (Венгрия) из-за болезни, информирует пресс-служба турнира.

26-летний уроженец Палермо выиграл соревнования в прошлом году, победив представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4. Но в этом сезоне Чеккинато не удастся защитить титул. Марко заменит «лаки-лузер» — немец Маттиас Бахингер, который вступит в борьбу со второго круга.

Турнир в Будапеште стартовал сегодня, 22 апреля. В следующий раунд уже пробились итальянец Маттео Берреттини, представитель Словении Аляж Бедене и Филип Краинович (Q) из Сербии.

Напомним, в текущем розыгрыше первый номер посева получил хорват Марин Чилич, второй — его соотечественник Борна Чорич.