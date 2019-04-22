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Россиянка Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле

Россиянка Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

На соревнованиях в Стамбуле (Турция) российская теннисистка Маргарита Гаспарян в трёх сетах одолела шведку Юханну Ларссон со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.

24-летняя уроженка Москвы выполнила 1 эйс, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. Её визави не подавала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 7 брейков. В личных встречах россиянка восстановила паритет — 1-1.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с победительницей противостояния Юлия Глушко (Израиль, LL) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 2).

В 2018 году чемпионкой турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

22 апреля 2019 года, понедельник. 16:45 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Юханна Ларссон
92
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 : 2
Маргарита Гаспарян
72
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
6 6 6 3
7 8 4 6
           
Мартич и Петерсон — во втором круге турнира в Стамбуле
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