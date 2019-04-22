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Албот нанёс поражение Стаховскому на турнире в Будапеште

Албот нанёс поражение Стаховскому на турнире в Будапеште
Теннис / ATP

В первом раунде соревнований в Будапеште (Венгрия) Раду Албот из Молдавии, посеянный под восьмым номером, в двух сетах выиграл у украинца Сергея Стаховского (LL) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

29-летний уроженец Кишинёва ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. В активе Стаховского 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Албот поборется с сербом Филипом Краиновичем (Q), который на старте турнира взял верх над представителем Италии Андреасом Сеппи.

Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В 2019 году он не сможет защитить титул из-за болезни.

22 апреля 2019 года, понедельник. 19:05 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
44
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2 : 0
Сергей Стаховский
115
Украина
Сергей Стаховский
С. Стаховский
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
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