Албот нанёс поражение Стаховскому на турнире в Будапеште

В первом раунде соревнований в Будапеште (Венгрия) Раду Албот из Молдавии, посеянный под восьмым номером, в двух сетах выиграл у украинца Сергея Стаховского (LL) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

29-летний уроженец Кишинёва ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. В активе Стаховского 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Албот поборется с сербом Филипом Краиновичем (Q), который на старте турнира взял верх над представителем Италии Андреасом Сеппи.

Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В 2019 году он не сможет защитить титул из-за болезни.