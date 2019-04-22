Бенчич, Бертенс и Цибулкова узнали соперниц по первому кругу турнира в Штутгарте

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований в Штутгарте (Германия).

Словачка Доминика Цибулкова встретится с бельгийкой Гретье Миннен. Кики Бертенс из Нидерландов, посеянная под шестым номером, сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам. Швейцарке Белинде Бенчич будет противостоять представительница Люксембурга Мэнди Минелла. Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо сразится с Андреа Петкович из Германии.

В 2018 году победительницей турнира в Штутгарте стала чешка Каролина Плишкова.

Штутгарт. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Доминика Цибулкова (Словакия, WC)

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q)

Мэнди Минелла (Люксембург, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — Андреа Петкович (Германия, WC)