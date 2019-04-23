Надаль рассказал о самочувствии перед стартовым матчем на турнире в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от старта на турнире в Барселоне, где вторая ракетка мира постарается защитить титул. 32-летний спортсмен во втором круге встретится с аргентинцем Леонардо Майером.

«Для меня матч с Фоньини был одним из худших на грунте. Не вижу смысла отрицать это. Что произошло, то произошло. В Монте-Карло я упустил возможность отлично начать сезон. Но теперь у меня есть ещё один шанс. Турнир в Барселоне — особенный. В физическом плане чувствую себя здоровым. Да, в 2019 году я пока не выиграл ни одного титула. Но я дошёл до финала Australian Open, полуфинала в Индиан-Уэллсе и вот теперь — полуфинал в Монте-Карло.

За последние полтора года было слишком много взлётов и падений, не связанных с теннисом. Когда такое случается, сложно вновь вернуться к прежнему ритму. Но, кажется, всё позади. Надеюсь, мне удастся хорошо сыграть", — цитирует Надаля официальный сайт ATP.