Сегодня, 23 апреля, состоится матч первого круга турнира в Штутгарте (Германия), в котором сыграют представительница Бельгии Элисе Мертенс и россиянка Дарья Касаткина. Начало поединка запланировано на 12:30 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мертенс — Касаткина в Штутгарте.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с хорваткой Донной Векич, либо с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под пятым номером. Турнир завершится 28 апреля.



В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

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