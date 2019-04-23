Халеп и Квитова могут стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Штутгарте

По итогам турнира в Штутгагрте (Германия) может смениться лидер рейтинга WTA. Если первая ракетка мира японка Наоми Осака проиграет в стартовом матче, то румынке Симоне Халеп (2) нужно будет дойти до финала, а чешке Петре Квитовой (3) — взять титул, чтобы опередить нынешнего лидера.

Если Осака выиграет стартовый матч, то Квитова потеряет шансы опередить японку по итогам этих соревнований. Халеп обойдёт Наоми, если завоюет титул, а японка проиграет до финала.

Если Наоми выйдет в финал, то сохранит за собой первую строчку вне зависимости от других результатов, сообщает официальный сайт WTA.

Осака, Халеп, Квитова и чешка Каролина Плишкова стартуют со второго круга. Японка возглавляет рейтинг WTA на протяжении 13 недель.

Турнир в Штутгарте завершится 28 апреля.