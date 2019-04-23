Феррер назвал самого сложного соперника в своей карьере

37-летний испанский теннисист Давид Феррер, намеревающийся завершить карьеру после турнира в Мадриде, рассказал, с какими ощущениями выходит на корт в этом сезоне.



«Я хорошо себя чувствую. Я доволен тем, что смирился с решением завершить карьеру. Это мой последний сезон. На последних турнирах я испытывал небольшой страх. Ты думаешь о том, как будешь себя чувствовать. Но моя цель — быть счастливым. Я ещё конкурентноспособен и играю на турнирах, на которых ощутил больше всего позитивных эмоций. Я могу гордиться своей карьерой.



Мой самый сложный соперник? Это Роджер Федерер. Может быть, я заставил его попотеть на корте, но мне так и не удалось обыграть его", — приводит слова Феррера официальный сайт тура.