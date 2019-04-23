Халеп и Мугуруса снялись с турнира в Штутгарте, Звонарёва стала «лаки-лузером»

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира в Штутгарте (Германия) из-за травмы бедра. Она получила повреждение в полуфинальном матче Кубка Федерации с француженкой Каролин Гарсией.

«Это случилось в первом сете матча с Гарсией, когда я упала. Я почувствовала боль в бедре. Я не хочу выходить на корт, не будучи готовой на сто процентов. Я также очень устала в психологическом плане, потому что отдала все силы на корте, но, к сожалению, победить мы не смогли.

Именно поэтому я решила сняться. В первую очередь нужно думать о здоровье. Ощущения неприятные, так как я очень хотела выиграть Кубок Федерации. В последние пару дней мне очень грустно. Но я с таким уже сталкивалась и знаю, как справляться. Нужно восстановиться психологически и физически, а потом всё начать сначала.

Мне нужно было быстро восстановиться, потому что игра на грунте требует больших затрат энергии. Но так бывает, я не буду драматизировать. Я решила сняться, чтобы полностью восстановиться. Сейчас просто хочу отправиться домой и отдохнуть», — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Испанка Гарбинье Мугуруса также снялась с турнира из-за болезни.

В сетке турнира произошли изменения. Немка Анжелика Кербер (5) заняла позицию Халеп. Виктория Азаренко из Беларуси сыграет с россиянкой Верой Звонарёвой (LL), а хорватка Донна Векич — с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе (LL).