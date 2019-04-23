Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте, обыграв Мертенс

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мертенс — Касаткина в Штутгарте.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с хорваткой Донной Векич, либо с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе (LL).

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.