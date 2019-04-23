Павлюченкова и Шафаржова победили украинок на старте турнира в Штутгарте в паре

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия) в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Чехии Люси Шафаржовой в двух партиях обыграла украинок Людмилу и Надежду Киченок со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Анастасия и Люси 6 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова и Шафаржова поспорят с американкой Ракель Атаво и словенкой Катариной Среботник, посеянными под четвёртым номером.

Турнир в Штутгарте завершится 28 апреля.