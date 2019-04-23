Лидер посева Суарес-Наварро проиграла в первом круге турнира в Стамбуле

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под первым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла соотечественнице Ларе Арруабаррене со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
Карла ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Арруабаррена поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон. Турнир завершится 28 апреля.
В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
23 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
27
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
0 : 2
117
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
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