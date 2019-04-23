Сборная России опустилась на 16-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации сборная России, обыгравшая в матче плей-офф Мировой группы II итальянок, опустилась на 16-ю строчку. Лидерство сохранила сборная Чехии.
Франция поднялась на третью позицию, Австралия — на четвёртую, Испания — на восьмую.
Кубок Федерации. Рейтинг от 22 апреля
1 (1). Чехия — 28 835.
2 (2). США — 22 160.
3 (4). Франция — 17 100.
4 (6). Австралия — 14 160.
5 (3). Беларусь — 11 880.
6 (5). Румыния — 7562,5.
7 (7). Германия — 6822,5.
8 (10). Испания — 5532,5.
9 (9). Швейцария — 4735.
10 (8). Бельгия — 4050...
16 (13). Россия — 3080.
В финале Кубка Федерации сыграют команды Франции и Австралии.
В 2018 году победителем турнира стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.
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Сборная России благодаря усилиям Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой разгромила итальянок и вернулась в Мировую группу II.