Сборная России опустилась на 16-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации сборная России, обыгравшая в матче плей-офф Мировой группы II итальянок, опустилась на 16-ю строчку. Лидерство сохранила сборная Чехии.

Франция поднялась на третью позицию, Австралия — на четвёртую, Испания — на восьмую.

Кубок Федерации. Рейтинг от 22 апреля

1 (1). Чехия — 28 835.

2 (2). США — 22 160.

3 (4). Франция — 17 100.

4 (6). Австралия — 14 160.

5 (3). Беларусь — 11 880.

6 (5). Румыния — 7562,5.

7 (7). Германия — 6822,5.

8 (10). Испания — 5532,5.

9 (9). Швейцария — 4735.

10 (8). Бельгия — 4050...

16 (13). Россия — 3080.

В финале Кубка Федерации сыграют команды Франции и Австралии.

В 2018 году победителем турнира стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.