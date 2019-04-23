А. Зверев сенсационно проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Во втором раунде соревнований в Барселоне (Испания) с призовым фондом € 2 746 455 немец Александр Зверев, посеянный под 2-м номером, уступил представителю Чили Николасу Джарри со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.

В активе 22-летнего уроженца Гамбурга 9 эйсов, 10 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Его соперник 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Джарри поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 13) — Фернандо Вердаско (Испания).

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.