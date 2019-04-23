А. Зверев сенсационно проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Во втором раунде соревнований в Барселоне (Испания) с призовым фондом € 2 746 455 немец Александр Зверев, посеянный под 2-м номером, уступил представителю Чили Николасу Джарри со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
В активе 22-летнего уроженца Гамбурга 9 эйсов, 10 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Его соперник 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Джарри поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 13) — Фернандо Вердаско (Испания).
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.
23 апреля 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
81
Николас Джарри
Н. Джарри
2 : 1
3
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|7 7
|
|6
|5 5
|6 5
Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне
На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.