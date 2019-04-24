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Чилич: я по-прежнему не могу найти свою лучшую форму

Чилич: я по-прежнему не могу найти свою лучшую форму
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич оценил состояние, в котором подходит к важным грунтовым турнирам.

«Ментально и физически я чувствую себя сейчас хорошо. Начало сезона было не таким уж удачным для меня, к тому же был ряд проблем с коленом.

На трёх-четырёх турнирах я пребывал не в лучшей для себя форме. Увы, я по-прежнему не нашёл лучшую свою форму, но мысленно я знаю, что хорошо работаю, хорошо тренируюсь, и всё нужное придёт само, нужно лишь начать побеждать», – цитирует Чилича официальный сайт АТР.

В настоящее время 30-летний теннисист располагается на 11-й строчке рейтинга АТР. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло он одержал лишь одну победу. Последний раз два матча подряд ему удалось выиграть на Australian Open в середине января.

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