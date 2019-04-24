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Соперницей Кузнецовой во втором круге турнира в Стамбуле будет Вондроушова

Соперницей Кузнецовой во втором круге турнира в Стамбуле будет Вондроушова
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Томлянович 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Стамбул. Женщины. Первый круг
Ана Богдан (Румыния, Q) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:1, 1:0, отказ Флипкенс.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

24 апреля 2019 года, среда. 11:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
46
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Айла Томлянович
39
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
24 апреля 2019 года, среда. 11:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
59
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
0 : 2
Rt
Ана Богдан
150
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
1 2 3
           
1 0  
6 1  
           
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