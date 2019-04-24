Соперницей Кузнецовой во втором круге турнира в Стамбуле будет Вондроушова

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Томлянович 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Стамбул. Женщины. Первый круг

Ана Богдан (Румыния, Q) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:1, 1:0, отказ Флипкенс.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

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