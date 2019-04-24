Феррер одолел Пуи и может сыграть с Надалем в третьем круге турнира в Барселоне

Испанский теннисист Давид Феррер вышел в третий круг грунтовых соревнований в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл француза Люка Пуи, посеянного под 15-м номером – 6:3, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету победителя встречи 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков. Пуи не отметился подачами навылет, выполнил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.



Следующим соперником испанского ветерана станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Леонардо Майер (Аргентина).



Действующим чемпионом этих соревнований является второй номер рейтинга АТР Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.