Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Феррер одолел Пуи и может сыграть с Надалем в третьем круге турнира в Барселоне

Феррер одолел Пуи и может сыграть с Надалем в третьем круге турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер вышел в третий круг грунтовых соревнований в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл француза Люка Пуи, посеянного под 15-м номером – 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету победителя встречи 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков. Пуи не отметился подачами навылет, выполнил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

Следующим соперником испанского ветерана станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Леонардо Майер (Аргентина).

Действующим чемпионом этих соревнований является второй номер рейтинга АТР Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

24 апреля 2019 года, среда. 13:30 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
155
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 0
Люка Пуи
32
Франция
Люка Пуи
Л. Пуи
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне
На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент