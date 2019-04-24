Феррер одолел Пуи и может сыграть с Надалем в третьем круге турнира в Барселоне

Испанский теннисист Давид Феррер вышел в третий круг грунтовых соревнований в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл француза Люка Пуи, посеянного под 15-м номером – 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. На счету победителя встречи 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков. Пуи не отметился подачами навылет, выполнил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.
Следующим соперником испанского ветерана станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Леонардо Майер (Аргентина).
Действующим чемпионом этих соревнований является второй номер рейтинга АТР Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.
24 апреля 2019 года, среда. 13:30 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
155
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 0
32
Люка Пуи
Л. Пуи
|1
|2
|3
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|6
|6
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|3
|1
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