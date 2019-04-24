Надаль: с Феррером будет трудно. Мы же всё-таки друзья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги напряжённого трёхсетового поединка с аргентинцем Леонардо Майером в первом круге турнира в Барселоне (Испания), который завершился со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2 в пользу испанца, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча со своим другом Давидом Феррером.



«Начало выдалось очень тяжелым, у меня не было ощущения игрового тонуса сегодня днём. Я просто нашел способ продолжать работать и побеждать», — приводит слова испанца AFP.



Майер здорово боролся, а я, видимо, сражался не так хорошо. Однако моя воля к победе была прочна, и мне пришлось много работать, чтобы остаться на турнире», — отметил Надаль



В третьем круге испанцу предстоит сыграть с соотечественником Давидом Феррером. Несмотря на показатель личных встреч – 25:6 – Надаль считает, что поединок окажется непростым. «Играть с Давидом нелегко, тем более, что мы всё-таки хорошие друзья. Я ожидаю тяжелого матча», — сказал Надаль.