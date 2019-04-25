Фоньини прокомментировал переезд Итогового чемпионата АТР в Италию

12-й номер рейтинга АТР из Италии Фабио Фоньини поделился эмоциями от выбора Турина (Италия) в качестве места проведения Итогового чемпионата ATP с 2021 по 2025 год.



«Отличный момент для итальянского тенниса. Теперь самый важный турнир в году проходит в Италии. Я играл на Итоговом чемпионате АТР в парном разряде, и все, кто там присутствовал, просто наслаждались процессом, были счастливы. Я рад, что у нашей страны появился шанс улучшить то, что уже является лучшим турниром года», – цитирует Фоньини официальный сайт АТР.



В борьбе за право проведения турнира Турин обошёл Токио (Япония), Манчестер (Великобритания), Сингапур и Лондон, в котором Итоговый чемпионат проводился последние 10 лет.



Ближайшие два розыгрыша соревнований, как и предыдущие 10, всё ещё состоятся в британской столице. Это второй показатель в истории по продолжительности проведения Итогового чемпионата в одном месте. Лидерство удерживает Нью-Йорк – 13 лет подряд (1977-1989).



Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша серба Новака Джоковича – 6:4, 6:3

Джокович: рад, что Итоговый чемпионат АТР пройдёт в Турине