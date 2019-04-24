Турин будет принимать Итоговый чемпионат АТР с 2021 до 2025 года

Определился город, который станет преемником Лондона в качестве хозяина Итогового чемпионата АТР. Им станет Турин. Контракт с итальянским городом рассчитан на пять лет – с 2021 по 2025 год, сообщает пресс-служба АТР.

Ближайшие два розыгрыша соревнований, как и предыдущие 10, состоятся в Лондоне. Это второй показатель в истории по продолжительности проведения Итогового чемпионата в одном месте – дольше он задерживался лишь в Нью-Йорке – 13 лет подряд (1977-1989).



Соревнования примет арена «Пала Альпитур», которая была построена для проведения зимних Олимпийских игр – 2006.



Ранее Ассоциация профессиональных теннисистов (АТР) назвала шорт-лист городов-претендентов. Помимо Турина в него вошли: Токио (Япония), Манчестер (Великобритания), Сингапур и Лондон, в котором Итоговый чемпионат проводился последние 10 лет.



Итоговый турнир ATP проходил в 14 разных городах с момента его создания в 1970 году. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича – 6:4, 6:3.