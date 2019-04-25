Зверев: в теннисе нет ничего идеального. Кроме Федерера

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев комплиментарно высказался в адрес швейцарца Роджера Федерера. Немец считает, что Роджер – единственный теннисист, к которому можно применить слово «идеальный».



«Ничто не является идеальным в теннисе. За исключением, может быть, Роджера Федерера. По отношению к нему, думаю, можно применить такой термин», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Стоит отметить, что 37-летний Федерер является единственным теннисистом в этом сезоне, которому удалось выиграть два турнира. Швейцарец победил на соревнованиях категории «Мастерс» в Майами и на турнире в Дубае.

Напомним, Федерер впервые за два года выступит на грунтовых соревнованиях. Свой первый турнир на грунте он проведёт в Мадриде.