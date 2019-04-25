Берреттини обыграл Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу в матче второго круга грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 7:6 (10:8), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Берреттии 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 8. Его соперник отметился 3 подачами навылет и 4 двойными ошибками. Стоит отметить, что Бедене не имел шансов взять подачу соперника.



Следующим соперником представителя Италии станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 1) – Пабло Куэвас (Уругвай).



Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.