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Берреттини обыграл Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Берреттини обыграл Бедене и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу в матче второго круга грунтовых соревнований в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Берреттии 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 8. Его соперник отметился 3 подачами навылет и 4 двойными ошибками. Стоит отметить, что Бедене не имел шансов взять подачу соперника.

Следующим соперником представителя Италии станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 1) – Пабло Куэвас (Уругвай).

Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 13:30 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Аляж Бедене
74
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
0 : 2
Маттео Берреттини
55
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
6 8 2  
7 10 6  
           
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