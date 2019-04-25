Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером на турнире в Барселоне (Испания), в матче за выход в четвертьфинал оказался сильнее своего соотечественника Давида Феррера – 6:3, 6:3. Счёт личных встреч стал 26-6 в пользу Надаля.



Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Надаль ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Феррера 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



За выход в полуфинал Надаль поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция) (5).



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.