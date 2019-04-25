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Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне

Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером на турнире в Барселоне (Испания), в матче за выход в четвертьфинал оказался сильнее своего соотечественника Давида Феррера – 6:3, 6:3. Счёт личных встреч стал 26-6 в пользу Надаля.

Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Надаль ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Феррера 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция) (5).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

25 апреля 2019 года, четверг. 15:55 МСК
Барселона. 3-й круг
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2 : 0
Давид Феррер
155
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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