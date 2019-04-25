Феррер: я выбрал идеальный момент для завершения карьеры

Испанский теннисист Давид Феррер рассказал о том, какой матч он считает худшим за всё время выступлений, и поделился эмоциями от скорого завершения спортивной карьеры.



«Худшее, что со мной происходило на корте? Финал турнира в Майами в 2013 году, когда я проиграл Энди Маррею. Я не реализовал матчбол и взял хок-ай, однако он показал, что был аут», — приводит слова испанца Tennis World USA.



«Как буду жить вне тенниса? Как фанат. Мне нравится смотреть теннис, и я не буду скучать по играм на центральном корте. Понимаю, что выбрал идеальный момент для завершения карьеры. Я ухожу с любовью к теннису.



В конце концов, я рад тому, как прошла моя карьера, и это то, чем я больше всего горжусь. Если бы я мог вернуться назад, я бы изменил некоторые вещи, но в то время я не мог их предвидеть. В этом плане я очень счастлив и горжусь своей карьерой. Не выиграть турнир в Барселоне после четырёх проигранных финалов больно. Также не хватает победы в «Большом шлеме», но не жалею об этом. Я отдал всё, что мог, и проиграл игрокам, которые в итоге стали легендами», — отметил Феррер.