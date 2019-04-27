Первым соперником Хачанова на турнире в Мюнхене станет Кольшрайбер или Сеппи

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия) с призовым фондом € 524 340.

В основной сетке соревнований выступит россиянин Карен Хачанов, получивший «уайлд-кард» от организаторов. Уроженец Москвы вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Андреас Сеппи (Италия).

Напомним, в квалификации выступит другой представитель России — Андрей Рублёв. Сегодня, 27 апреля, он встретится с Маттиасом Бахингером из Германии.

Турнир в Мюнхене пройдёт с 29 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев, ставший в этом сезоне лидером посева. Как и Хачанов, он начнёт выступления со второго раунда.