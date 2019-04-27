Медведев: я снова едва не проиграл в полуфинале

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над японцем Кей Нисикори в полуфинальном матче на турнире в Барселоне (Испания) со счётом 6:4, 3:6, 7:5 подвёл итоги поединка.



«Я мог сегодня снова проиграть в полуфинале. В третьем сете я почувствовал, что упустил игровой импульс и победа в матче уходит от меня. Очень рад, что в этот момент мне удалось справиться с нервами и вернуться в игру. Я счастлив оказаться в финале.



Нисикори такой теннисист, который может выдавать невероятные отрезки, но в то же время у него возникают моменты, когда он может ошибаться. Мне было нужно выигрывать столько геймов, сколько было возможно, когда у Нисикори шла игра, и не дать ему оторваться, иначе я бы скорее всего проиграл. В этом и заключается залог моей победы. Я смог удержать равный счёт до конца сета и победить.



Надеюсь и дальше прогрессировать. Только так я смогу продолжить обыгрывать таких соперников, как Нисикори и Джокович», — сказал Медведев в интервью ATP.

