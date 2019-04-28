Контавейт: матчи с Квитовой для меня – настоящее сражение

Посеянная под восьмым номером на турнире в Штутгарте (Германия) эстонская теннисистка Анетт Контавейт, без борьбы пробившаяся в финал после того, как с турнира снялась японка Наоми Осака, поделилась ожиданиями от решающего поединка с Петрой Квитовой.

«Я очень рада играть в финале и с нетерпением жду этого матча. Квитова наносит невероятно сильные удары и направляет их очень точно. Для меня всегда настоящее сражение в физическом плане – играть против неё, поскольку мне приходится много бегать, чтобы отправлять как можно больше мячей на другую сторону сетки.



В 2017 году я совершила тот скачок, после чего стала чувствовать, что моя игра улучшилась. За этим последовали и соответствующие результаты.



Моей целью на текущий сезон было последовательно показывать хорошие результаты при уверенной игре. Над этим я и работала всё это время», — приводит слова теннисистки WTA.