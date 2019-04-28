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Мартич завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Стамбуле

Мартич завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Стамбуле
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич стала победительницей турнира в Стамбуле. В финале шестая сеяная Мартич обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 1:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Мартич 1 раз подала навылет, допустила 1 ошибку на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Вондроушова дважды подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 4-0 в пользу Мартич.

Для 40-й ракетки мира 28-летней Мартич титул в Стамбуле стал первым в карьере.

В ходе соревнований Мартич нанесла поражение словенке Тамаре Зиданшек, румынке Ане Богдан, француженке Кристине Младенович и россиянке Маргарите Гаспарян.

28 апреля 2019 года, воскресенье. 17:05 МСК
Стамбул. Финал
Матч окончен
Маркета Вондроушова
46
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 : 2
Петра Мартич
40
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
6 4 1
1 6 6
           
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