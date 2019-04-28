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Квитова: мне удавались потрясающие подачи, продолжила повторять их на тай-брейке

Квитова: мне удавались потрясающие подачи, продолжила повторять их на тай-брейке
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, победившая в финале турнира в Штутгарте эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 7:6 (7:2), прокомментировала свою уверенную игру на тай-брейке.

«В прошлом мы играли с Анетт несколько тай-брейков, и почти все из них я проиграла, поэтому мне совсем не хотелось доводить игру до них.

В последнем гейме мне удавались потрясающие подачи. И я просто продолжила повторять их на тай-брейке с самого начала. Я была довольно спокойна, и старалась не суетиться, как раньше.

Сегодня игра была немного рваной, во всяком случае, мне так казалось. Я старалась действовать более агрессивно и не дать сопернице времени на то, чтобы диктовать свои условия – попадать справа под мой бэкхенд. Иначе мне пришлось бы совсем тяжело. В итоге я просто старалась не переходить через линию», — приводит слова Квитовой сайт WTA.

Для 29-летней Петры Квитовой, которая в настоящее время занимает третье место в мировом рейтинге WTA, этот титул стал 27-м в карьере.

28 апреля 2019 года, воскресенье. 17:00 МСК
Штутгарт. Финал
Матч окончен
Анетт Контавейт
15
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
0 : 2
Петра Квитова
3
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
3 6 2  
6 7 7  
           
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