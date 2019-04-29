Мартич: во втором сете я взяла первый гейм и поверила в себя

Хорватская теннисистка Петра Мартич, обыгравшая в финале турнира в Стамбуле чешку Маркету Вондроушову со счётом 1:6, 6:4, 6:1, рассказала, что ключевым моментом борьбы за титул стало начало второго сета.



«У меня нет слов, я полна эмоций и не могу поверить, что мне удалось перевернуть ход матча. Выиграть свой первый титул — невероятно, и это лучший день в моей карьере. Надеюсь, это прибавит мне уверенности в остальной части сезона и, возможно, я выиграю ещё турнир.



В конце первого сета я пыталась найти нужный ритм, чтобы начать сражаться во втором. В первой партии я допустила слишком много невынужденных ошибок в то время, как соперница не совершала их вовсе. Это была игра в одну калитку. Но во втором сете я взяла первый гейм и поверила в себя.



Я начала участвовать в длинных розыгрышах, не боясь соперничать с Маркетой. Думаю, это и принесло результат», — приводит слова Мартич сайт WTA.