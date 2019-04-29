Дель Потро поднялся на 8-ю строчку в рейтинге ATP, Иснер — на 9-ю

В обновлённом рейтинге ATP от 29 апреля аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поднялся на восьмую строчку, американец Джон Иснер — на девятую.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции.
Рейтинг ATP. 29 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 160.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7765.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3780.
8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
9 (10). Джон Иснер (США) — 3085.
10 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3030.
…
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2685.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
89 (89). Андрей Рублёв (Россия) — 644.
Даниил Медведев приближается к новым вершинам
Чемпионом Барселоны стал Тим, обыгравший и Надаля, и Медведева, но Даниил всё равно провёл отличный турнир.