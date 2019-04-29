Квитова: рада прервать свою серию поражений в финалах

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Штутгарте (Германия). В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Рада, что стала первой теннисисткой, выигравшей два титула в нынешнем сезоне. Наконец-то эта серия прервалась. Теперь у нас с Федерером и Тимом по два трофея в этом году.

Я была рада уже самому выходу в финал. Я ранее доходила до полуфинала, но в финале здесь не играла. Конечно, завоевание трофея и прекрасного автомобиля — это огромный бонус. Также рада, что прервала свою серию поражений в финалах", — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA-тура.

В обновлённом рейтинге WTA Петра поднялась на вторую строчку.