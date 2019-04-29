Старт соревнований в Праге перенесён на вторник

Стало известно об окончательном переносе матчей основной сетки соревнований женского грунтового турнира категории International в Праге. Ранее матчи неоднократно переносились из-за непрекращающегося дождя, однако теперь соревнования начнутся во вторник, 30 апреля.

Стоит отметить, что одним из матчей первого раунда станет встреча россиянки Натальи Вихлянцевой и чешки Кристины Плишковой.

Сегодня могут состояться последние матчи квалификации к турниру – предварительно они должны стартовать в 17:00 мск.

Ранее стало известно о переносе на завтра матчей парной турнирной сетки соревнований.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Праге является Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску 4:6, 6:2, 6:3.