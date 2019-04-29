Звонарёва и Панова проиграли на старте турнира в Марокко в парном разряде

В первом круге парного турнира в Рабате (Марокко) россиянки Вера Звонарёва и Александра Панова, посеянные под вторым номером, уступили дуэту из Великобритании Хэрриет Дарт/Йоханна Конта со счётом 7:5, 3:6, [5:10]. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

Звонарёва и Панова дважды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из девяти. Дарт и Конта выполнили 3 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и сделали 4 брейка.

За выход в полуфинал Дарт и Конта поборются с победителями матча Лесли Керкхове (Нидерланды)/Бибиан Схофс (Нидерланды) — Георгина Гарсия-Перес (Испания)/Оксана Калашникова (Грузия).

В 2018 году турнир в Рабате в парном разряде выиграли россиянка Анна Блинкова и представительница Румынии Иоана-Ралука Олару.