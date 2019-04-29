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Корне не смогла преодолеть первый круг турнира в Рабате, проиграв Богдан

Корне не смогла преодолеть первый круг турнира в Рабате, проиграв Богдан
Теннис / WTA

Француженка Ализе Корне на старте соревнований в Рабате (Марокко) с призовым фондом $ 250 000 в двух сетах проиграла представительнице Румынии Ане Богдан — 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

29-летняя уроженка Ниццы выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух. Её соперница, занимающая 132-е место в рейтинге WTA, не подавала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Богдан поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Ван Яфань (Китай).

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Рабат. Первый круг

Магда Линетт (Польша) — Ивана Йорович (Сербия) — 3:6, 2:6.

29 апреля 2019 года, понедельник. 18:30 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Ана Богдан
132
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
2 : 0
Ализе Корне
54
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
29 апреля 2019 года, понедельник. 18:15 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
86
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
0 : 2
Ивана Йорович
99
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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