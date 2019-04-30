Американская теннисистка Стивенс объявила о помолвке

Бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс сообщила о помолвке со своим молодым человеком, футболистом Жози Алтидором.

«Навсегда да», – написала теннисистка в «Твиттере». Алтидор в ответ написал: «Вечность начинается сейчас».

Стивенс является победительницей US Open — 2017, а также финалисткой Открытого чемпионата Франции 2018 года и Итогового турнира — 2018. Кроме того, она выиграла шесть турниров WTA в одиночном разряде и Кубок Федерации — 2017 в составе сборной США.

Последний раз Слоан играла на турнире в Чарльстоне. Она дошла до четвертьфинала, где проиграла соотечественнице Мэдисон Кис.

На сегодняшний день Стивенс занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Запись доступна в "твиттере" Стивенс.