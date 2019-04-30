Кузнецова в первом круге соревнований в Праге победила Бузэрнеску

На старте турнира в Праге (Чехия) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах переиграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску (4) — 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.
Во втором круге Кузнецова сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая ранее нанесла поражение другой россиянке — Екатерине Александровой.
Женщины. Прага. Первый круг
Бернарда Пера (США) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:4, 6:2
Каролина Мухова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша) — 4:6, 6:1, 6:4.
30 апреля 2019 года, вторник. 17:35 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
29
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
109
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
30 апреля 2019 года, вторник. 15:45 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
105
Бернарда Пера
Б. Пера
2 : 0
203
Барбара Хаас
Б. Хаас
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2