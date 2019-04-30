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Кузнецова в первом круге соревнований в Праге победила Бузэрнеску

Кузнецова в первом круге соревнований в Праге победила Бузэрнеску
Теннис / WTA

На старте турнира в Праге (Чехия) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах переиграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску (4) — 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

Во втором круге Кузнецова сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая ранее нанесла поражение другой россиянке — Екатерине Александровой.

Женщины. Прага. Первый круг

Бернарда Пера (США) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:4, 6:2

Каролина Мухова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша) — 4:6, 6:1, 6:4.

30 апреля 2019 года, вторник. 17:35 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
29
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
Светлана Кузнецова
109
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 15:45 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
105
США
Бернарда Пера
Б. Пера
2 : 0
Барбара Хаас
203
Австрия
Барбара Хаас
Б. Хаас
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 16:20 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
106
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 1
Ига Свёнтек
95
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
4 6 6
6 1 4
           
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