Кузнецова в первом круге соревнований в Праге победила Бузэрнеску

На старте турнира в Праге (Чехия) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах переиграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску (4) — 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

Во втором круге Кузнецова сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая ранее нанесла поражение другой россиянке — Екатерине Александровой.

Женщины. Прага. Первый круг

Бернарда Пера (США) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:4, 6:2

Каролина Мухова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша) — 4:6, 6:1, 6:4.