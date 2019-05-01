Второй сеяный Фоньини снялся с турнира в Эшториле

Итальянский теннисист Фабио Фоньини отказался от участия в грунтовых соревнованиях в Эшториле (Португалия), сообщает пресс-служба ATP. Сегодня, 1 мая, в матче второго круга он должен был сыграть с представителем Уругвая Пабло Куэвасом. В сетке турнира Фоньини заменил «лаки-лузер» из Италии Филиппо Бальди.



Напомним, на прошлой неделе Фоньини снялся с соревнований в Барселоне (Испания). Неделей ранее он стал неожиданным победителем соревнований категории «Мастерс» АТР 1000 в Монте-Карло.



Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является португалец Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя США Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:4.



Турнир Estoril Open завершится 5 мая.