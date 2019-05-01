Мертенс обыграла Йорович во втором круге турнира в Рабате

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Рабате (Морокко) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв Ивану Йорович из Сербии со счётом 6:4, 6:0. Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Мертенс 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Йорович ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



В третьем круге соперницей Мертенс станет посеянная под шестым номером Мария Саккари из Греции, обыгравшая болгарку Изабеллу Шиникову – 6:4, 6:4.



Женщины. Рабат. Второй круг



Тимя Бачински (Швейцария) — Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:1, 2:6



Варвара Лепченко (США) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 4:6, 0:6.