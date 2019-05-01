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Мертенс обыграла Йорович во втором круге турнира в Рабате

Мертенс обыграла Йорович во втором круге турнира в Рабате
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Рабате (Морокко) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв Ивану Йорович из Сербии со счётом 6:4, 6:0. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Мертенс 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Йорович ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге соперницей Мертенс станет посеянная под шестым номером Мария Саккари из Греции, обыгравшая болгарку Изабеллу Шиникову – 6:4, 6:4.

Женщины. Рабат. Второй круг

Тимя Бачински (Швейцария) — Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:1, 2:6

Варвара Лепченко (США) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 4:6, 0:6.

01 мая 2019 года, среда. 17:30 МСК
Рабат. 2-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
18
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Ивана Йорович
99
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
1 2 3
           
6 6  
4 0  
           
01 мая 2019 года, среда. 14:30 МСК
Рабат. 2-й круг
Матч окончен
Изабелла Шиникова
215
Болгария
Изабелла Шиникова
И. Шиникова
0 : 2
Мария Саккари
51
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
01 мая 2019 года, среда. 16:00 МСК
Рабат. 2-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
111
Швейцария
Тимя Бачински
Т. Бачински
1 : 2
Айла Томлянович
43
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
4 6 2
6 1 6
           
01 мая 2019 года, среда. 13:00 МСК
Рабат. 2-й круг
Матч окончен
Варвара Лепченко
149
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
0 : 2
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
4 0  
6 6  
           
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