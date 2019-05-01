Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Эшториле (Португалия) под первым номером, в матче второго круга в двух сетах переиграл Гидо Андреосси из Аргентины со счётом 6:3, 6:4. По показателю личных встреч впереди грек — 2-0.



Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Циципас 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету аргентинца ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



За выход в полуфинал Циципас поспорит с Жоау Домингешем из Португалии, досрочно выигравшим свой матч второго круга. Его соперник, австралиец Джон Миллман, отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 2:1 в пользу португальского теннисиста.



Мужчины. Эшторил. Второй круг



Райлли Опелка (США) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 3:6, 0:6.

Джон Миллман (Австралия) — Жоау Домингеш (Португалия) — 6:3, 2:1.