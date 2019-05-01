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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Эшториле (Португалия) под первым номером, в матче второго круга в двух сетах переиграл Гидо Андреосси из Аргентины со счётом 6:3, 6:4. По показателю личных встреч впереди грек — 2-0.

Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Циципас 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету аргентинца ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с Жоау Домингешем из Португалии, досрочно выигравшим свой матч второго круга. Его соперник, австралиец Джон Миллман, отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 2:1 в пользу португальского теннисиста.

Мужчины. Эшторил. Второй круг

Райлли Опелка (США) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 3:6, 0:6.
Джон Миллман (Австралия) — Жоау Домингеш (Португалия) — 6:3, 2:1.

01 мая 2019 года, среда. 16:30 МСК
Эшторил. 2-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
59
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
1 : 2
Гаэль Монфис
18
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
6 3 0
3 6 6
           
01 мая 2019 года, среда. 15:00 МСК
Эшторил. 2-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
50
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
0 : 2
Rt
Жоау Домингеш
214
Португалия
Жоау Домингеш
Ж. Домингеш
1 2 3
           
3 1  
6 2  
           
01 мая 2019 года, среда. 20:10 МСК
Эшторил. 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
10
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Гидо Андреосси
97
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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