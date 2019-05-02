Сильный ветер помог Опелке выполнить необычный эйс в игре с Монфисом

В матче второго круга турнира в Эшториле (Португалия) между американцем Райлли Опелкой и представителем Франции Гаэлем Монфисом, посеянным под третьим номером, произошёл забавный момент. Опелка выполнил подачу в восьмом гейме второго сета при очень сильном ветре. Мяч летел достаточно медленно, но из-за ветра соперник достать его не сумел и был зафиксирован эйс.



Оба теннисиста не смогли сдержать улыбку в этой ситуации.

Видео доступно в канале ATP World Tour в YouTube.



Монфис в итоге одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:0. За выход в полуфинал соревнований Гаэль поспорит с испанцем Алехандро Давидович Фокиной, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом € 524 340 завершится 5 мая.