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Фоньини: Надаль – фаворит РГ, но дистанция между ним и остальными сократилась

Фоньини: Надаль – фаворит РГ, но дистанция между ним и остальными сократилась
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини заявил, что победа на крупном турнире в Монте-Карло никак не изменила его жизнь.

«Первое, что хотелось бы сказать, — я по-прежнему на 110% Фабио Фоньини, какой бы турнир я ни выиграл. Победа над сильным соперником на серьёзном турнире никак не изменит меня. Я не изменюсь никогда, кто бы ни обвинял меня в безумии.

Конечно, мне хотелось бы играть, как в Монте-Карло, каждую неделю, но это невозможно. Впрочем, после этой победы мои профессиональные цели немного изменились.

«Ролан Гаррос»? Надаль по-прежнему его главный фаворит. На 110%. Тем не менее дистанция между ним и другими игроками несколько сократилась. Конечно, я хотел бы победить на Открытом чемпионате Франции, но это является большой целью для каждого из игроков», – цитирует Фоньини Tennis.com.

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