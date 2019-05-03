Гоффен: счёт матча с Соузой не отображает ход игры – было очень тяжело

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал свою победу в матче второго раунда соревнований в Эшториле (Португалия). В двух партиях он обыграл действующего чемпиона соревнований португальца Жоау Соузу – 6:3, 6:2.



«Это было тяжело. В первой партии мы несколько раз обменялись брейками, но закрыть сет в свою пользу было очень непросто. Во второй партии я сыграл очень хорошо. Я действительно счастлив, что, как только у меня появилась возможность закрыть матч, я это сделал. Это было непросто, даже невзирая на то, что по счёту этого не скажешь», – цитирует Гоффена официальный сайт АТР.



Следующим соперником Давида станет представитель Туниса Малек Жазири. В случае победы над ним он может встретиться с греком Стефаносом Циципасом.