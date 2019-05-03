Касаткина стартует в Мадриде матчем с Азаренко, Кузнецова — с Соболенко

В Мадриде (Испания) состоялась жеребьёвка женского турнира категории Premier Mandatory, который пройдёт с 4 по 11 мая. Первая ракетка мира японка Наоми Осака (1) стартует матчем со словачкой Доминикой Цибулковой.

Чешка Петра Квитова (2) сыграет с американкой Софьей Кенин, румынка Симона Халеп — с победительницей квалификации, немка Анжелика Кербер — с украинкой Лесей Цуренко, чешка Каролина Плишкова (5) — с украинкой Даяной Ястремской.

Россиянка Дарья Касаткина встретится с Викторией Азаренко из Беларуси, Анастасия Павлюченкова — с Еленой Остапенко из Латвии, Светлана Кузнецова (WC) — с Ариной Соболенко из Беларуси.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.