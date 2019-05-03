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Александрова проиграла Козловой в квалификации турнира в Мадриде

Александрова проиграла Козловой в квалификации турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова (2) не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира в Мадриде (Испания). На старте отборочных соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Украины Катерине Козловой со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Александрова 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

Следующей соперницей Козловой будет испанка Алёна Большова, получившая «уайлд-кард» от организаторов.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

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