Звонарёва разгромила Марию в квалификации крупного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй раунд квалификации турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания). На старте отборочных соревнований она отдала всего четыре гейма представительнице Германии Татьяне Марии (3) — 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Вера ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Следующей соперницей Звонарёвой будет либо соотечественница Анастасия Потапова (12), либо Магда Линетт из Польши.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.