Типсаревич раскритиковал молодых теннисистов за отсутствие знаний о теннисе

Сербский теннисист Янко Типсаревич считает, что молодое поколение теннисистов не знают в полной мере, чего стоят большие победы.



«В эпоху социальных сетей молодое поколение отправляется на YouТube, где смотрит трёхминутные нарезки хайлайтов из матчей вместо того, чтобы посмотреть игру полностью.



И к чему это приводит? Они видят массу сочных розыгрышей, но не видят той работы, которую проделывают игроки на протяжении всего матча, тех невынужденных ошибок, борьбы с ветром и другими второстепенными условиями. Им кажется, что все игры складываются из «виннерсов» и классных розыгрышей. Они не понимают настоящей формулы победы.



Как следствие, эти молодые спортсмены очень быстро разочаровываются в своих матчах. У них нереалистичные ожидания – они думают, что их матчи полностью будут заполнены «виннерсами» и другими подобными вещами. Я всё чаще наблюдаю, что молодому поколению игроков не хватает устойчивости, чтобы сражаться в матчах», – цитирует Типсаревича Tennis World USA.