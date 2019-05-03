Монфис в 1/4 финала турнира в Эшториле проиграл 167-й ракетке мира

На соревнованиях в Эшториле (Португалия) французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный под третьим номером, уступил испанцу Алехандро Давидович Фокине — 7:6 (7:2), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.
В полуфинале Давидович Фокина встретится либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (8), либо с представителем Уругвая Паблом Куэвасом (LL).
Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является португалец Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Тиафо со счётом 6:4, 6:4.
Турнир Estoril Open завершится 5 мая.
Мужчины. Эшторил. Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия) — Малек Жазири (Тунис) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2
Стефанос Циципас (Греция) — Жоау Домингеш (Португалия) — 7:6 (7:3), 6:4
03 мая 2019 года, пятница. 20:30 МСК
Эшторил. 1/4 финала
Матч окончен
167
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
2 : 1
18
Гаэль Монфис
Г. Монфис
|1
|2
|3
|
|6 2
|7
|6
|
|7 7
|5
|4
03 мая 2019 года, пятница. 16:30 МСК
Эшторил. 1/4 финала
Матч окончен
25
Давид Гоффен
Д. Гоффен
2 : 1
75
Малек Жазири
М. Жазири
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|6
|
|6
|6 4
|2