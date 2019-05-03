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Монфис в 1/4 финала турнира в Эшториле проиграл 167-й ракетке мира

Монфис в 1/4 финала турнира в Эшториле проиграл 167-й ракетке мира
Теннис / ATP

На соревнованиях в Эшториле (Португалия) французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный под третьим номером, уступил испанцу Алехандро Давидович Фокине — 7:6 (7:2), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

В полуфинале Давидович Фокина встретится либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (8), либо с представителем Уругвая Паблом Куэвасом (LL).

Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является португалец Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Тиафо со счётом 6:4, 6:4.

Турнир Estoril Open завершится 5 мая.

Мужчины. Эшторил. Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия) — Малек Жазири (Тунис) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Стефанос Циципас (Греция) — Жоау Домингеш (Португалия) — 7:6 (7:3), 6:4

03 мая 2019 года, пятница. 20:30 МСК
Эшторил. 1/4 финала
Матч окончен
Алехандро Давидович Фокина
167
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
2 : 1
Гаэль Монфис
18
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
6 2 7 6
7 7 5 4
           
03 мая 2019 года, пятница. 16:30 МСК
Эшторил. 1/4 финала
Матч окончен
Давид Гоффен
25
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
2 : 1
Малек Жазири
75
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
4 7 7 6
6 6 4 2
           
03 мая 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Эшторил. 1/4 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
10
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Жоау Домингеш
214
Португалия
Жоау Домингеш
Ж. Домингеш
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 4  
           
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