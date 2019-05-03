Монфис в 1/4 финала турнира в Эшториле проиграл 167-й ракетке мира

На соревнованиях в Эшториле (Португалия) французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный под третьим номером, уступил испанцу Алехандро Давидович Фокине — 7:6 (7:2), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

В полуфинале Давидович Фокина встретится либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (8), либо с представителем Уругвая Паблом Куэвасом (LL).

Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является португалец Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Тиафо со счётом 6:4, 6:4.



Турнир Estoril Open завершится 5 мая.

Мужчины. Эшторил. Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия) — Малек Жазири (Тунис) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Стефанос Циципас (Греция) — Жоау Домингеш (Португалия) — 7:6 (7:3), 6:4